Сеул, , 12:29 — REGNUM Пятый раунд переговоров представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов пройдет в Сеуле с 17 по 18 декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Первый и третий раунды переговоров по данному вопросу прошли в Сеуле, второй — на Гавайях, четвертый — в Вашингтоне. Предполагается, что данная встреча станет последней в текущем году.

Известно, что власти США добиваются увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что Вашингтон ежегодно тратит около $5 млрд. В свою очередь Сеул настаивает на «справедливом и разумном распределении средств».

Отмечается, что в рамках данной встречи Южная Корея может предложить увеличить свою долю в расходах путем покупки оружия американского производства, присоединения к коалиции США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и устранении загрязнения местности вблизи баз, которые армия США вернула под контроль правительству страны.

Напомним, что в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сума которого составила 1,38 трлн вон (~$1,16 млрд).

Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.