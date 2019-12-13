Киев, , 12:23 — REGNUM В пятницу, 13 декабря, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в издании «Европейская правда» статью, в которой заявил о возможности перехода части территории страны под контроль России.

Большая часть рассуждений бывшего министра — повторение старых песен: Россия ведет гибридную войну против Украины, намерена добиваться ее «фрагментации» и не остановится не перед чем.

Также сформулированы три возможных пути решения ключевой проблемы — донбасской: два из них («компромисс с Россией» и заморозка конфликта) — плохие, еще один («борьба до победы») — хороший, но невозможный.

Реализация первого сценария может привести к распаду Украины, реализация второго — помешает Украине вступить в ЕС и НАТО, с третьим же вариантом, судя по словам Климкина, есть только одна проблема — его поддержка среди населения недостаточно высока.

Понятно, что распаду Украины более всего способствуют действия ее собственных властей, а не чьи-то «гибридные действия»; понятно, что вступление в НАТО и особенно в ЕС — фантазии; понятно, что именно случится с Украиной при попытке вести на Донбассе «борьбу за победу».

Климкин обращается не просто к внутренней аудитории — он обращается к своим единомышленникам, «патриотам», в чьем мире, по их внутренней договоренности, фантазии о силе армии, «единой Украине» и вступлении в ЕС имеют статус непреложных фактов.

Но самое интересное в другом: картина мира Павла Климкина и его единомышленников в принципе не включает в себя такую категорию, как граждане, люди; речь идет о чем угодно, от «патриотизма» до ЕС, но только не о людях.

Упоминается «компромисс с Россией», как будто в Донбассе (и не только) в принципе нет людей со своими убеждениями; упоминается заморозка конфликта — без оглядки на последствия для людей; упомянута «борьба до победы» — без исчисления жертв.

И вот именно эта гигантская пропасть между громогласной риторикой, которой прикрывается уничтожение Украины и ее превращение в нищий обезлюдивший плацдарм русофобии, и реальностью, это отсутствие всякой связи между деятельностью украинских властей и нуждами живущих на ее территории людей — вот это и есть главная причина анонсированной Климкиным и неизбежной, хотя и не обязательно быстрой, смерти Украины.