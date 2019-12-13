Дамаск, , 12:24 — REGNUM Высокопоставленный представитель Курдского национального совета Сирии Мохаммед Исмаил заявил о готовности к переговорам с президентом Сирии Башаром Асадом, об этом 13 декабря сообщает Rudaw.

В комментарии изданию курдский чиновник подчеркнул, что переговоры могут состояться, если их гарантом выступит Россия.

«Всё можно решить путем переговоров и диалога», — подчеркнул Исмаил, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров.

Напомним, значительная часть сирийских курдов ранее ориентировалась на США, поэтому не соглашалась вести переговоры с официальным Дамаском. После вывода американских военных с севера Сирии и вторжения в указанные районы военных Турции курдские повстанцы вынуждены были «качнуться» в сторону центрального правительства страны.

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