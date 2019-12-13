Москва, , 12:37 — REGNUM Множество фильтров должны пройти российские новости перед публикацией в западных СМИ. Таким образом создаётся негативный образ России, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 декабря на московской конференции о доступе к информации.

По её словам, фильтрация новостей о России выдаётся за редакционную политику или фактчекинг. Освещение событий в РФ или поступление сведений из России возможно только со множеством фильтров.

Западные СМИ агрессивно продвигают негативный образ России. Для них недопустимо преобладание, к примеру, нейтрально-позитивного образа Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из проявлений информационной войны против РФ является постоянное повторение властями США тезисов об «оккупации Крыма», который стал частью России по итогам референдума, и «российской агрессии» в Донбассе.

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