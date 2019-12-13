Москва, , 12:09 — REGNUM Главный урок, который активисты Лейбористской партии Великобритании извлекут из своего поражения, состоит в том, что они пострадали из-за непоследовательности и компромиссов, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.

«Главная плохая новость для британского правящего класса состоит в том, что в отличие от 1980-х годов, когда поражение от Тэтчер привело к деморализации лейбористской партии и её сдвигу вправо, на сей раз лейбористы явно не собираются менять свою политическую позицию. Корбин уходит с поста лидера, но его место займёт кто-то из представителей нового поколения, разделяющих примерно те же взгляды — партия радикально изменилась, в ней возникло новое большинство», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов теневого кабинета Джона Макдоннела, Лейбористская партия Великобритании не исключает отставки лидера Джереми Корбина из-за неутешительных результатов на выборах в британский парламент.