Москва, 13 декабря 2019, 12:09 — REGNUM Главный урок, который активисты Лейбористской партии Великобритании извлекут из своего поражения, состоит в том, что они пострадали из-за непоследовательности и компромиссов, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов теневого кабинета Джона Макдоннела, Лейбористская партия Великобритании не исключает отставки лидера Джереми Корбина из-за неутешительных результатов на выборах в британский парламент.