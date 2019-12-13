Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Молдавия объявила беглого олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в международный розыск и по второй его идентичности — под именем Владислав Новак. Как передает ИА REGNUM, Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии проинформировал власти Румынии, США и Великобритании о том, что Плахотнюк владеет вторым молдавским паспортом на другое имя.

Молдавские власти также попросили власти Румынии проверить информацию о пребывании Плахотнюка в румынском городе Яссы в конце октября.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти направят запросы в Румынию, Великобританию и США, чтобы установить местонахождение беглого олигарха, который может скрываться под другим именем.

Второй паспорт на другое имя Плахотнюку секретно выдали в период пребывания его у власти в Молдавии, аргументируя это угрозой его безопасности. Отметим, что до этого стало известно, что румынский паспорт Плахотнюка оформлен также на другое имя — Влад Улинич. Известно также, что Плахотнюк обладает и российским гражданством.

До сих пор появлялась информация о том, что Плахотнюк может скрываться в США, Великобритании, Румынии или на Украине. В России его заочно арестовали и разыскивают за покушение на убийство, отмывание денег и создание международного наркокартеля.