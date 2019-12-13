Москва, , 12:04 — REGNUM Россия сделает выводы из испытаний США ракеты, запрещенной в рамках ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Судя по всему, США вообще не прекращали работу по созданию запрещенных ДРСМД ракет. А по иному просто невозможно объяснить, что, начиная со 2 августа нынешнего года, когда они объявили о выходе из договора, это уже второе испытание ракет наземного базирования. К тому же, как мне представляется, американцы не спешат раскрывать все свои карты», — отметил Клинцевич.

В связи с этим сенатор обратил внимание на ряд моментов. Прежде всего, по его словам, «нет никаких сомнений, что России способна ответить и обязательно ответит на очередной вызов США».

«Далее. Некоторым союзникам США, обвинявшим Россию в том, что она дала повод для окончания ДРСМД, надо взять свои слова обратно, публично извинившись перед нашей страной». — говорит парламентарий.

«Наконец, мы еще раз убедились, какова цена подписи американской стороны под важнейшими международными документами. Соответствующие выводы, думаю, будут сделаны», — сказал Клинцевич.