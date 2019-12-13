Москва, , 12:02 — REGNUM Конфликт между Эдинбургом и Лондоном продолжит нарастать и может закончиться распадом Великобритании, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.

«Теперь неминуемо обострится и проблема шотландского национализма. Раскол Соединённого Королевства будет трагедией исторического масштаба, сравнимой с распадом СССР, но у Джонсона нет никакой возможности завоевать назад симпатии шотландцев, — сказал он. — Конфликт между Эдинбургом и Лондоном будет нарастать, повторяя ситуацию, характерную для современной Испании, где Мадрид и Барселона находятся в постоянном противостоянии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила, что досрочные выборы в британский парламент дали Шотландии мандат на новый референдум о независимости от Лондона.