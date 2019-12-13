Москва, 13 декабря 2019, 12:02 — REGNUM Конфликт между Эдинбургом и Лондоном продолжит нарастать и может закончиться распадом Великобритании, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила, что досрочные выборы в британский парламент дали Шотландии мандат на новый референдум о независимости от Лондона.