Джакарта, , 12:02 — REGNUM Бывший президент Всемирного банка Джим Ён Ким, который теперь присоединился к Global Infrastructure Partners (GIP), выразил свое намерение инвестировать в инфраструктуру Индонезии, сообщает Antara.

Джим Ён Ким встретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтаном.

«В следующем году инвестиции в размере 3 млрд долларов США будут способствовать развитию аэропортов и электроэнергетики в стране», — заявил министр.

По словам Лухут Бинсар Панджайтана, Индонезия открыта для существующих инвестиционных возможностей. Он предложит инвестиционные проекты в аэропортах Джакарты, Медана и Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, министр планирования и национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро пригласил британских инвесторов увеличить свои инвестиции в страну.

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