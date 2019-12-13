Брюссель, , 11:59 — REGNUM Европейский союз ожидает от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона скорейшей ратификации Brexit, заявил 13 декабря глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы ожидаем голосования (в британском парламенте) по соглашению о выходе как можно раньше», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это позволит «спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров — о будущих отношениях Великобритании и ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Борис Джонсон одержал победу на своем избирательном участке, таким образом переизбравшись в палату общин. Он заявил, что убедительной победой правительство консерваторов получило мандат на выход Великобритании из Евросоюза.

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