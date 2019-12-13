Москва, , 11:57 — REGNUM Как только вопрос о Brexit будет решён, перед консервативным правительством Великобритании разверзнется бездна, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании. По его словам, в Великобритании повторяется история, которую уже наблюдали во Франции — с помощью агрессивной популистской кампании можно выиграть выборы, но невозможно стабильно управлять.

«Вопрос о Brexit будет решён в течение нескольких месяцев, после чего перед правительством разверзнется бездна: у него нет ни повестки, ни программы, ни реальной поддержки в обществе, ни даже понимания того, как завершить процесс выхода из ЕС, как решить многочисленные технические вопросы, с этим связанные, — сказал Кагарлицкий. — И как мы видели уже во Франции, если власть смогла, не имея реальной поддержки в обществе, заручиться комфортабельным техническим большинством в парламенте, битвы будут происходить на улицах, вместо избирательных бюллетеней пойдут в ход булыжники».

А рабочий класс, как заметил Кагарлицкий, напомнит о себе забастовками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство в полном составе выйдет из состава Европейского союза (ЕС) (Brexit) к 31 января следующего года.

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