Москва, 13 декабря 2019, 11:57 — REGNUM Как только вопрос о Brexit будет решён, перед консервативным правительством Великобритании разверзнется бездна, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании. По его словам, в Великобритании повторяется история, которую уже наблюдали во Франции — с помощью агрессивной популистской кампании можно выиграть выборы, но невозможно стабильно управлять.
А рабочий класс, как заметил Кагарлицкий, напомнит о себе забастовками.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство в полном составе выйдет из состава Европейского союза (ЕС) (Brexit) к 31 января следующего года.
Читайте ранее в этом сюжете: Британия выйдет из состава ЕС к 31 января 2020 года – Борис Джонсон