Будапешт, , 11:58 — REGNUM Венгрия не намерена выходить из состава Евросоюза и такие разговоры являются глупыми. Об этом 13 декабря заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это глупо. Конечно, мы не хотим покидать Европейский Союз», — заявил Сийярто в ответ на вопрос о том, насколько правдивы прогнозы о том, что Венгрия может покинуть ЕС.

Также он отметил, что Венгрия заинтересована в сильном ЕС и считает, что сильный ЕС должен базироваться на сильных государствах, которые являются его членами,

«Чтобы сделать его снова сильным, мы участвуем в тех дебатах о его будущем», — сказал глава венгерского МИД.

Отметим, ранее Saxo Bank из Дании в своих прогнозах, названых им самим «шокирующими», заявил, что Венгрия выйти из состава Евросоюза до конца 2020 года по причине разногласий с властями союза в вопросах отношения к основополагающим ценностям.