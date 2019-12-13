Триполи, , 11:57 — REGNUM Ливийский военачальник генерал Халифа Хафтар объявил о «решающей битве» за столицу государства, город Триполи, об этом 13 декабря сообщает Al Arabia.

«Наступил решающий час для широкого, масштабного наступления, которого жду все свободные и честные ливийцы», — заявил Хафтар, выступая по местному телевидению.

Генерал подчеркнул, что в этот решающий час объявляет о наступлении на Триполи, чтобы освободить город.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. После убийства лидера страны Муаммара Каддафи, государство раскололось на несколько противоборствующих анклавов.

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