Москва, , 11:48 — REGNUM Ради победы на выборах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон порвал со значительной частью традиций и принципов Консервативной партии, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.

«Победа Бориса Джонсона далеко не так очевидна даже в среднесрочной перспективе, как может показаться, если посмотреть на распределение мандатов в парламенте. Дело в том, что ради победы Джонсон порвал со значительной частью традиций и принципов собственной партии. Кампания, которую он вёл, была больше похожа на то, что делают на континенте «Альтернатива для Германии» или Национальный фронт. Иными словами, тори из партии респектабельных и ответственных джентльменов превратились в партию радикального правого популизма, ксенофобии и национализма», — сказал Кагарлицкий.

При этом он признал, что такие элементы были, конечно, и в политике прежнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая, однако, всё же держалась в определённых границах, соблюдая баланс сил внутри правящего класса и партии. Джонсон к этому оказался явно неспособен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что консервативная партия получила от народа Великобритании мандат на проведение Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон: британцы выдали консерваторам мандат на Brexit