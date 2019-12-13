Москва, 13 декабря 2019, 11:48 — REGNUM Ради победы на выборах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон порвал со значительной частью традиций и принципов Консервативной партии, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.
При этом он признал, что такие элементы были, конечно, и в политике прежнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая, однако, всё же держалась в определённых границах, соблюдая баланс сил внутри правящего класса и партии. Джонсон к этому оказался явно неспособен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что консервативная партия получила от народа Великобритании мандат на проведение Brexit.
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