Токио, , 12:13 — REGNUM В свете последних событий, происходящих в мире, вероятность начала «Второй Корейской войны» значительно увеличилась, сообщает Sankei Shimbun со ссылкой на заявление бывшего помощника министра обороны США Грэма Эллисона.

Известно, что данное заявление эксперт сделал во время выступления на научном мероприятии в Токио.

По мнению Эллисона, вероятность начала войны составляет менее 50%, однако он отмечает, что это достаточно высокий показатель.

Бывший помощник министра обороны считает, что глава КНД Ким Чен Ын может сделать заявление и вынудить США ослабить санкции. Ситуацию в мире эксперт оценил как «очень опасную».

Кроме того, Эллисон сделал предположение, что в случае начала «Второй Корейской войны» КНДР может в первую очередь напасть на Японию.

В свою очередь французский экономист Жак Аттали, присутствовавший на данном мероприятии, отметил: «В следующем году КНДР станут большой проблемой. Если мы позволим Северной Корее делать все, что хочет ее правительство, то о ядерном нераспространении можно забыть».