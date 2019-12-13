Киев, , 11:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который содержит в том числе положения об упрощении получения гражданства проходившим военную службу в вооруженных силах и тем, кто сбежал из России. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что законопроектом предусматривается в том числе «освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта, и подвергнувшихся в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства».

Кроме того, предлагается внести изменения в ряд украинских законов, предусмотрев предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства людям, которые претендуют на посты на госслужбе или в органах местного самоуправления, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет бороться за тех людей на неподконтрольных территориях Донбасса, которые считают себя «россиянами».

По его словам, каждый имеет право выбирать, где он хочет жить, «однако говорить о российском гражданстве на территории Украины и называть ее при этом своей страной неправильно и несправедливо». Он подчеркнул, что верит в то, что в Донбассе есть люди, которые за Украину, а также есть «заблудшие».

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