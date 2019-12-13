Москва, , 11:41 — REGNUM В рамках предвыборной борьбы британские лейбористы были более конструктивными, чем консерваторы, вместо того чтобы опереться на стихию протеста и плебейского гнева, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.

«Поворот лейбористов влево, связанный с лидерством Корбина, вызвал яростную кампанию противодействия со стороны правящего класса и масс-медиа, которые буквально 24 часа в сутки поливали грязью лидера оппозиции, прибегая к приёмам, совершенно непривычным в респектабельной Британии, — сказал Кагарлицкий. — И тем не менее будет неверно приписывать неудачу Корбина его якобы непопулярности, вызванной постоянными атаками и постоянной клеветой в прессе. Или его радикализму. Скорее, проблема как раз в политической непоследовательности».

Как заметил эксперт, если ненависть элит вышла за пределы любых политических приличий, лейбористам надо было не бояться обращаться к низам, опираясь на стихию протеста и плебейского гнева, вести популистскую кампанию. Но лейбористы вместо этого подчеркивали свою конструктивность, Победил, однако, популизм.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство мест в Палате общин, нижней палате парламента Великобритании гарантировала себе правящая Консервативная партия. На досрочных выборах, которые прошли 12 декабря, партия тори получает по меньшей мере 327 депутатских мандатов. В Палате общин 650 мест, следовательно, консерваторы уже добились простого большинства.

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