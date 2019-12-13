Брюссель, , 11:37 — REGNUM

Никакие политические шаги со стороны России не побудят ЕС снять санкции, это могут сделать только их нарастающие экономические и политические потери, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 декабря, комментируя решение о продлении антироссийских санкций.

Как сообщалось ранее, 12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе продлили экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

« Вчерашние — и по времени, и по своей политической «свежести» — решения саммита Европейского союза возвращают нас к недавнему интервью представителя России при ЕС Владимира Чижова и к тому, на чём в нём сделали акцент наши СМИ.

Чижов, напомню, высказал предположение, что отношения между ЕС и нашей страной «могут измениться» в лучшую сторону, и тогда в них будет «новое начало». «Могут измениться» значит именно это: могут стать другими, а могут и не стать. Большинство наших СМИ, однако, заверещали что-то типа: «Чижов заявил о новом начале в отношениях России и ЕС». И как всё это выглядит сегодня , после очередного решения Совета ЕС о продлении санкций против нашей страны? Наш постпред не понимает, о чем говорит?

Чижов всё прекрасно понимает, поэтому и сказал, напомню это ещё раз, что отношения с ЕС наша страна будет выстраивать «на основе пережитого нами опыта».

Принятое вчера Советом ЕС решение расширило этот отрицательный по сути и положительный для возмужания наших политиков опыт. Захотят ли они с МИДом во главе возмужать, захотят ли снять явно присутствующий ныне детский «заказ на позитив» в подходе к ЕС — это вопрос. Не уверен.

Но если не возмужают и не снимут, то такие истории, когда у нас все начинают говорить о «новом начале», а потом получают «по мордям» новым решением о санкциях, будут множиться.