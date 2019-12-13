Москва, , 11:34 — REGNUM Лейбористская партия пыталась избежать раскола, но ради этого ей пришлось пожертвовать ключевыми избирателям, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.

«Победу одержали консерваторы, вернее Борис Джонсон. Оценки политологов более или менее однозначны, — сказал Кагарлицкий. — Тори вели кампанию вокруг одного вопроса: «дайте нам завершить Brexit». Это не только упростило агитацию, но и дало им голоса в бедных районах, где обычно голосуют за лейбористов. В свою очередь лейбористы, которые пытались давать подробные и обстоятельные ответы на сложные вопросы, проиграли. Они упустили свой шанс возглавить движение за Brexit ещё тогда, когда их лидер Джереми Корбин, несмотря на то, что сам являлся противником Евросоюза, под давлением правого крыла партии занял двусмысленную позицию, пытаясь избежать раскола».

Как подчеркнул Кагарлицкий, раскола партии Корбин избежал, но ценой потери ключевых избирателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получила абсолютное большинство.

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