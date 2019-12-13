Москва, 13 декабря 2019, 11:34 — REGNUM Лейбористская партия пыталась избежать раскола, но ради этого ей пришлось пожертвовать ключевыми избирателям, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Великобритании.
Как подчеркнул Кагарлицкий, раскола партии Корбин избежал, но ценой потери ключевых избирателей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получила абсолютное большинство.
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