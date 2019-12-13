Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Турция поставила европейские страны в сложную ситуацию, начав депортацию сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в европейские страны, заявил эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

«Перед европейскими правительствами возник ужасный вопрос: если Хан (осуществил нападение в Лондоне — прим. ИА REGNUM), который никогда не был в Сирии или в любой другой зоне боевых действий, мог совершить такое нападение, то, что могут сделать те, кто получил реальный боевой опыт, даже спустя годы после возвращения домой?» — говорится в статье.

По словам эксперта, европейские службы безопасности считают, что вероятность кризиса реальна.

«Лишь немногие европейские столицы будут благодарны Турции за то, что она заставила их встретиться со своими забытыми гражданами», — добавил Яфай.

Напомним, всего две недели назад в Лондоне произошло террористическое нападение. В 2012 году Усмана Хана, осуществившего нападение в Лондоне, осудили за подготовку террористических актов, приговорив к 16 годам лишения свободы.

Однако Хана освободили в декабре 2018 года, поскольку, как считалось, он успешно прошел программу реабилитации. 29 ноября Хан убил двух человек, еще трое получили ранения.

Несколько недель назад Турция начала депортировать сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без согласия принимающей стороны. Несколько десятков сторонников исламистов уже депортировали в европейские страны.

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