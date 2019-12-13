Вашингтон, 13 декабря 2019, 11:46 — REGNUM Турция поставила европейские страны в сложную ситуацию, начав депортацию сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в европейские страны, заявил эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.
По словам эксперта, европейские службы безопасности считают, что вероятность кризиса реальна.
Напомним, всего две недели назад в Лондоне произошло террористическое нападение. В 2012 году Усмана Хана, осуществившего нападение в Лондоне, осудили за подготовку террористических актов, приговорив к 16 годам лишения свободы.
Однако Хана освободили в декабре 2018 года, поскольку, как считалось, он успешно прошел программу реабилитации. 29 ноября Хан убил двух человек, еще трое получили ранения.
Несколько недель назад Турция начала депортировать сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без согласия принимающей стороны. Несколько десятков сторонников исламистов уже депортировали в европейские страны.
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