Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Политика Турции в отношении заключенных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застала европейские правительства врасплох, заявил эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

По словам эксперта, Турция приступила к реализации одной из своих самых противоречивых политик: депортации бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семей без согласия принимающей стороны.

«Этот внезапный приток возвращающихся мужчин и женщин застал европейские страны врасплох и поднял ряд сложных юридических, политических и моральных вопросов, решение которых ЕС, как и примерно 100 стран, граждане которых присоединились к исламистам, надеялся избежать. Теперь Турция вынуждает эти страны противостоять собственным дочерям и сыновьям», — говорится в статье.

Напомним, после вторжения Турции в северные районы Сирии в октябре 2019 года она взяла под свой контроль тюрьмы и лагеря, оставленные курдскими ополченцами, в которых находились тысячи иностранных боевиков и их сторонников. Сейчас Анкара стремится как можно быстрее избавиться от боевиков.

В Турции заявили, что к концу 2019 году депортируют еще 1 тыс. заключенных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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