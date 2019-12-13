Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Только ставка на военно-морские силы может покончить с зависимостью Вашингтона от бесконечных войн, заявил эксперт Кристофер Мотт в статье для издания The National Interest.

«Недостаточно просто прекратить войны, нам нужно пересмотреть идеи, которые ими движут… Альтернативой, более соответствующей географическому положению США, является ставка на военно-морскую мощь. Соединенные Штаты имеют уникальное географическое положение, которое позволяет им использовать моря в качестве автомагистралей и оборонительных рубежей», — говорится в статье.

Мотт отметил, что по сравнению с сухопутными силами, военно-морские силы чрезвычайно эффективны с точки зрения затрат и войск, необходимых для достижения поставленных целей, добавив, что военно-морские силы более компактны по сравнению с огромными армиями, поэтому они позволили бы сэкономить деньги налогоплательщиков.

«В долгосрочной перспективе ставка на военно-морские силы, опирающиеся на географические преимущества США, позволит эффективнее защитить американские интересы по всему миру. Подобный стратегический переход позволил бы покончить с двухпартийной зависимостью американских политиков от бесконечных войн, а также высвободить ресурсы налогоплательщиков для поддержки подлинных основ американской власти: внутреннего процветания, первоклассной инфраструктуры и технологических инноваций», — говорится в статье.

Напомним, в 2019 году исполнилось 18 лет с момента американского вторжения в Афганистан и три года со дня, когда США понесли первые потери в гражданской войне в Сирии.

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