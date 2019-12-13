Нур-Султан, , 11:28 — REGNUM Президент Индии Рам Нат Ковинд поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

Ковинд подчеркнул, что отношения между Индией и Казахстаном основаны на уходящих в глубь веков исторических и культурных связях. Он выразил надежду, что сотрудничество между странами продолжит укрепляться.

Кроме того, Токаев получил также поздравления от короля Испании Филиппа VI, президента Сингапура Халимы Якоба, главы Австрии Александра Ван дер Беллена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент США Дональд Трамп поздравил Казахстан с Днем независимости. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон нацелен на плодотворную работу с Нур-Султаном.

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