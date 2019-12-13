Джакарта, , 11:20 — REGNUM Индонезия вместе со странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сотрудничает с международными организациями в борьбе с экстремизмом в рамках Балийского плана на 2019−2025 годы, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в настоящее время проблема насильственного экстремизма является очень актуальной.

«Если мы не сможем решить проблему быстро, это добавит новую проблему. Результаты будут способствовать реализации мер по борьбе с насильственным экстремизмом, как в Индонезии, так и в международных организациях», — заявил глава национального контртеррористического агентства Сухарди Алиус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала использовать интернет-технологии и средства массовой информации для борьбы с распространением экстремизма в интернете.

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