Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Юридический комитет палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов после 14 часов слушаний не смог одобрить обвинительное заключение против главы Белого дома Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Следующие слушания начнутся 13 декабря около 18:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета — демократа Джерролда Надлера.

Отмечается, что на слушаниях оппоненты инициаторов процедуры импичмента внесли пять поправок к документу против Трампа.

Так, однопартийцы американского лидера предложили убрать из обвинения любое упоминание злоупотребления властью, а также исключить из документов имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.

В проекте присутствуют две обвинительные статьи: одна — о злоупотреблении Трампом властью, другая — о создании им препятствий работе Конгресса. Опубликованный документ направлен в юркомитет на голосование.

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