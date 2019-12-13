Сухум, , 11:52 — REGNUM Ряд уголовных статей, касающихся территориальной целостности Абхазии и заключения антиконституционных переговоров, внесло 12 декабря в Уголовный кодекс Народное собрание (парламент) республики. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

Сообщается, что в Уголовный кодекс страны были приняты три новых статьи. Статья 273. 1 предусматривает наказание за «передачу иностранным государствам всей территории РА, либо отделения от территории Абхазии ее части». Лицо, признанное виновным по данной статье, может получить за это наказание до 15 лет лишения свободы.

Другая статья, 273.2, запрещает «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии».

В статье 274.1 говорится о запрете гражданам Абхазии работать в разведывательных организациях других стран.