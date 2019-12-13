Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM США нацелены на плодотворную работу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с его страной. Об этом 13 декабря говорится в поздравительной телеграмме президента США Дональда Трампа, приуроченной к наступающему Дню независимости республики, отмечаемому 16 декабря. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба президента Казахстана.

«Соединенные Штаты Америки нацелены на плодотворную работу с вами и казахстанским народом в ваших усилиях по построению светлого и успешного будущего Казахстана», — говорится в телеграмме Трампа.

Также в ней отмечается, что президент США рад отметить «впечатляющий» прогресс, достигнутый за последний год в результате крепкого партнерства двух стран.

При этом в телеграмме отмечается, что сотрудничество Казахстана и США в решении вопросов по нераспространению ядерного оружия до борьбы с терроризмом «делает мир более безопасным и стабильным».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в рамках третьей программы индустриализации страны планируется увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности, технологически усложнить выпускаемую продукцию и создать качественные рабочие места.