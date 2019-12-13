Пекин, , 11:06 — REGNUM Соединенные Штаты начали готовиться к испытаниям запрещённых договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ракет задолго до выхода из него. Это подтверждает заявление главы Пентагона Марка Эспера, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«Эспер с гордостью заявил, что США с февраля этого года начали готовиться к этим испытаниям», — сказала она.

Она напомнила, что Вашингтон официально объявили о выходе из ДРСМД 2 августа 2019 года.

«Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД», — резюмировала Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявляли о планах испытать новую баллистическую ракету с дальностью действия до четырёх тыс. км.

Накануне, 12 декабря, СМИ сообщили, что военное ведомство США провело испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенной ранее существовавшим договором о РСМД.

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