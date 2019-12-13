Сухум, , 11:11 — REGNUM Представление президента Республики Абхазия (РА) Рауля Хаджимба о назначении на должность генерального прокурора республики Адгура Агрба рассмотрели депутаты Народного собрания (парламента). Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба парламента Абхазии.

Сообщается, что народные избранники в ходе тайного голосования одобрили его кандидатуру.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря в один день президент Абхазии снял с должности генерального прокурора республики Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Это было сделано на волне протестов в связи расстрелом 22 ноября неизвестными в центре Сухума посетителей ресторана.