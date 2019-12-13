Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Покинуть парламент Грузии собирается еще один депутат большинства Отар Чрдилели, который причиной своего решения называет утверждение парламентом кандидатур судей Верховного суда.

Пространный пост в соцсети Facebook Чрдилели опубликовал вскоре после состоявшегося 12 декабря голосования, а затем убрал его, но информационные агентства, телекомпании и печатные СМИ подхватили и распространили заявление депутата.

Судя по тону заявления, до конца с нынешней властью Чрдилели порывать на собирается, но стремится доказать свою самостоятельность в принятии решения.

«Целый год я старался не повредить имидж суда. Весь этот период конкретно по этому вопросу не раз собиралась команда, мы стремились принять решение без потерь и прийти к консенсусу. Каким был результат — увидели все. Возможно, я ошибаюсь и в темных цветах вижу дюжину судей. Что будет дальше? А ничего, просто я принял решение оставить мандат депутата», — написал Чрдилели.

Выражая благодарность правящей «Грузинской мечте» за «плюралистичный подход к целому ряду сенситивных вопросов», депутат (парламент пока решения о прекращении его полномочий не принимал) отмечает, что «температура кипения внутри правящей команды всегда была высокой».

Как бы предупреждая вопрос, почему он просто не покинул большинство и не перешел в другую команду, Чрдилели поясняет, что «не имел морального права на переход в другое крыло», так как был избран в парламент по пропорциональным спискам «Грузинской мечты».

Напомним, что парламент Грузии 12 декабря, несмотря на протесты оппозиции и попытки срыва пленарного заседания, утвердил 14 из представленных 19 кандидатов на вакантные должности в Верховном суде Грузии.

Ранее из-за разногласий по кандидатурам судей парламентское большинство покинул ряд активных депутатов «Грузинской мечты», в том числе бывший председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, депутаты Гедеван Попхадзе, Леван Гогичаишвили и другие. Они обрели статус независимых депутатов и перешли в режим жесткого оппонирования нынешней власти. Недавно от депутатского мандата отказался и бывший председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Акакий Зоидзе. Свое решение объяснил желанием перехода в частный сектор.