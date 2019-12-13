Москва, , 10:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, гарантирующий права подавших специальные декларации в рамках «амнистии капиталов», передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Принятый закон направлен на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволит обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных «амнистией капиталов», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Недопустимым доказательством становятся декларация и сведения, содержащиеся в ней или прилагаемых к ней документах; факт указания подозреваемого, обвиняемого в специальной декларации, представленной другим лицом; сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в такой декларации (или документах), представленной другим лицом.

Исключение составляют случаи представления специальной декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

Исключение составляют случаи представления специальной декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

Прописывается, что факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Декларации по «амнистии капитала» получили полную неприкосновенность