Лондон, , 11:00 — REGNUM Великобритания в полном составе выйдет из состава Европейского Союза (ЕС) (Brexit) к 31 января следующего года. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в своем выступлении перед избирателями в Лондоне.

«Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо «но», «если» или «может быть», — сказал Джонсон, его выступление транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Также он отметил, что Британия «как целое» выйдет из ЕС и вернёт себе контроль над своими законами, финансами, границами, иммиграционной системой и торговлей.

Кроме этого, Джонсон отметил, что победа его и Консервативной партии победа на выборах означает, что угроза повторного референдума по вопросу Brexit миновала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter, что победа на выборах в Британии Консервативной партии во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном позволит стране заключить с США новую торговую сделку.