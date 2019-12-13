Абуджа, , 11:03 — REGNUM С января 2020 года всем туристам, прибывающим в Нигерию из африканских стран, будет предоставляться возможность получить визу по прибытии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение президента западноафриканской страны.

По информации журналистов телерадиокомпании, президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что нововведение свидетельствует о приверженности Нигерии «свободному перемещению африканцев внутри Африки».

В настоящее время заявителям на получение визы в Нигерию приходится подавать запрос в стране своего происхождения, вслед за чем документ будет выдан по прибытии в Нигерию, сообщил корреспондент ВВС в Нигерии Майени Джонс.

Исследования, опубликованные Африканским банком развития (АБР) в прошлом месяце, показывают, что африканцам нужны визы для поездки в чуть менее половины (49%) других африканских стран. Они могли получить визу по прибытии чуть более чем в четверти (26%) государств, а еще в четверти (25%) стран визы не требуются.

Данные свидетельствуют о небольшом улучшении по сравнению с 2018 годом, когда показатели составляли 51%, 24% и 25% соответственно.

В соответствии с исследованием, из 54 стран Африки пятью странами с наибольшей «открытостью» визовой политики были названы Сейшельские Острова, Бенин, Сенегал, Руанда и Гана. Пятью странами с «худшей визовой политикой» в 2019 году стали Экваториальная Гвинея, Ливия, Судан, Эритрея и Южный Судан.

Как передают журналисты, заявление о возможности получать визы по прибытии в Нигерию было сделано через пять месяцев после того, как правительство страны подписало соглашение, направленное на создание зоны свободной торговли на континенте.

Однако критики Бухари обвиняют его в том, что он придерживается протекционистской политики, чем подрывает идею панафриканского единства. Напомним, что с августа 2019 года сухопутные границы Нигерии со всеми соседями были закрыты, что сделало невозможным трансграничную торговлю. Границы были закрыты, несмотря на тот факт, что Нигерия является частью Экономического сообщества западноафриканских государств (Ecowas), регионального блока, состоящего из 15 стран, который предоставляет безвизовый режим примерно 350 миллионам граждан стран-членов блока.