Асбест, Свердловская область, , 11:11 — REGNUM Зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы Юрий Афонин обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку ситуации в думе Асбеста (Свердловская область). Об этом сообщает сайт партии.

По мнению парламентария, исполнительная власть устроила в городе произвол и беззаконие. Недовольство партийца вызвало досрочное прекращение полномочий трёх депутатов от КПРФ.

«Используя политику кнута и пряника, исполнительная власть при поддержке власти судебной, а также прокуратуры, объявила войну самым непокорным», — заявил избранник.

Также Афонин обратил внимание, что ряд депутатов самовольно избрали нового спикера в отсутствие кворума.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальное заседание прошло 9 декабря 2019 года. Часть думы поменяла правила учёта кворума и выбрала себе нового председателя.

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