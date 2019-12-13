Вашингтон, , 10:54 — REGNUM США призвали КНДР не предпринимать «опрометчивых действий». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвида Стилвелла.

Известно, что данное заявление было сделано 12 декабря в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Стилвелл отметил, что с приходом к власти Дональда Трампа, вступившего на пост президента в январе 2017 года, и принятия новой политики в отношении КНДР провокационные действия Пхеньяна в значительной степени сократились.

«Дональд Трамп хочет сотрудничать с КНДР, а также помочь ей в развитии экономики», — добавил он.

Отметим, что незадолго до выступления Стилвелла представитель Комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Берн призвал КНДР выполнить свои обещания и прекратить испытания ракет большой дальности.