Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Министерство обороны Грузии и национальная армия штата Джорджия (США) отметили 25-летие партнерства. По информации оборонного ведомства, торжественное празднование юбилея проходило в «Армихолле» министерства, и на нем присутствовал находящийся в Грузии с официальным визитом командующий нацгвардией Джорджии генерал-майон Томас Карден.

Выступивший на встрече министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили назвал партнерство с США стратегическим и отметил его особое значение в усилении грузинской демократии.

«Мы придаем огромное значение сильному и устойчивому стратегическом партнерству с Соединенными Штатами, так как благодаря ему мы усиливаем нашу демократию, развиваем наши вооруженные силы и продвигаемся вперед на пути интеграции с НАТО», — подчеркнул министр.

По его же информации, несколько недель назад Грузия и США оформили «очень важный документ» — рамочный договор о сотрудничестве в сфере безопасности на 2019−2022 годы, который призван еще больше усилить «основанное на общих ценностях партнерство». Этот договор был подписан в рамках визита Ираклия Гарибашвили в США 22 ноября текущего года.

На юбилейном мероприятии министр обороны Грузии наградил Томаса Кардена ведомственной медалью «Белый Георгий», а также вручил благодарственные сертификаты еще троим американским военнослужащим — старшему сержанту Рою Марчерти, вице-полковнику Колину Томпсону и майору Куинтину Тоджлису.

На встрече присутствовали воспитанники детских домов из поселков Цилкани и Галавани, здания которых были отремонтированы при поддержке подразделений нацгвардии Джорджии, ВВС США и минобороны Грузии.

25-летие партнерства было отмечено и в ноябре этого года в Атланте, во время визита в США министра обороны Грузии.