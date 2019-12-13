Киев, , 10:53 — REGNUM Проведение в Донбассе выборов, оговорённое Минскими соглашениями, возможно только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1».

"Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования», — сказал он.

Аваков отметил, что ему очень нравится это положение «формулы Штайнмайера». Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.

Министр добавил, что вопрос о народной милиции, которой не существует в украинском законодательном поле, нужно решать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что порядок выполнения Минских соглашений должен быть изменён.

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