Киев, , 10:43 — REGNUM В случае, если в Донбассе построят стену, то это будет другое государство, которое Украина никогда не признает. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если стена — то это другое государство, которое мы никогда не признаем», — сказал он.

По его словам, если будет стена, то Киеву «нужно создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы они приехали к нам, потому что за стеной тогда будет другая местность, где будут только боевики».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву контроля за границей Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что подобный шаг приведет к убийствам жителей Донбасса, напомнив про историю Сребриницы, где произошло массовое убийство по этническому признаку.

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