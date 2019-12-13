Москва, 13 декабря 2019, 10:40 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о ликвидации федерального ветеринарного надзора, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Предусматривается упразднение полномочия по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора. Полномочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на Россельхознадзор.
Принятие закона может иметь катастрофические последствия для страны, заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.
«Крупные торговые сети, крупные аграрные олигархи решили решать свои проблемы в одной точке», — объяснил парламентарий.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) призвал не искать в законе конкретные интересы конкретных лиц и объяснил принятие закона «государевой службой».