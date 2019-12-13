Биробиджан, , 10:48 — REGNUM Правительство Еврейской автономной области, согласно Уставу сложило с себя полномочия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно Уставу, в случае назначения врио губернатора, действующее правительство региона слагает свои полномочия. Именно эта процедура произошла 13 декабря в Биробиджане. Информацию подтвердили в областном управлении по внутренней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Еврейской автономной области указом президента России Владимира Путина назначен сенатор Ростислав Гольдштейн. Свои полномочия сенатора он сдаст на последнем в этом году заседании Совета Федерации, которое состоится 23 декабря 2019 года. Предыдущий глава региона Александр Левинталь подал в отставку.