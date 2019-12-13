Будапешт, , 10:59 — REGNUM Присоединение Венгрии к проекту газопровода «Турецкий поток» является реалистичным сценарием и наиболее выгодным с точки зрения диверсификации поставок энергоресуров. Об этом заявил 13 декабря журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Сегодня Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Наиболее возможный сценарий для этого — газопровод «Турецкий поток», отметил он. Сийярто выразил надежду, что строительство болгарского участка уложится в график, как это происходит в Сербии. Венгрия готовится открыть сербскую границу.

«Мы надеемся, что к концу 2021 году 1,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению», — сказал венгерский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Сийярто заявлял, что Венгрия намерена включиться в проект осенью. В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт хочет как можно быстрее вступить в проект.

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