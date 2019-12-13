Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Соратника Саакашвили, одного из лидеров «Национального движения» Никанора Мелию лишили мандата депутата парламента Грузии. Голосование состоялось на пленарном заседании 12 декабря, во второй половине дня. За постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Никанора Мелию. проголосовали 88 его коллег — членов парламентского большинства. Соратники оппозиционера на заседании не присутствовали, так как ранее объявили законодательной работе бойкот.

Ранее, в связи с событиями 20−21 июня в Тбилиси прокуратура Грузии потребовала приостановки Мелия депутатских полномочий за явные призывы к насилию и штурму парламента, которыми депутат подстрекал участников акции протеста, спровоцированной оппозицией по причине визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Но тогда коллеги Мелии решения о приостановке его полномочий так и не приняли.

На этот раз вопрос был поставлен перед парламентом в связи с обвинительным приговором, вынесенным судом по делу о банкротстве принадлежащего лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили банка «Карту». Речь идет о событиях последнего периода правления «Единого национального движения», предшествовавших победе коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Суд признал Никанора Мелия виновным в злоупотреблении служебным положением и вынес ему выплату штрафа в размере 25 000 лари. Ему также запрещено занимать должности сроком на 2 года и 3 месяца.