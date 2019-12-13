Джакарта, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отправится в Индию для участия в диалоге 13−14 декабря 2019 года, а также проведет двусторонние встречи в контексте 6-го заседания совместной комиссии между Индонезией и Индией, сообщает Antara.

Ретно Марсуди должна будет выступить с основным докладом на встрече, состоящей из пяти пленарных заседаний.

Издание отмечает, что в 2018 году стоимость индийских инвестиций в Индонезии составит 82,12 млрд долларов США и может увеличиться до 100 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе шестого заседания совместной комиссии Индонезии и Индии стороны уделят основное внимание обсуждению вопросов безопасности, экономики и личных вопросов.

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