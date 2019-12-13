Таллин, , 10:34 — REGNUM Эстония не считает возможным в настоящее время отменять санкции Евросоюза в отношении России. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр страны Юри Ратас порталу ERR.

«В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции», — сказал Ратас.

При этом он отметил, что Россия способна к ведению диалога, что, по его мнению, является хорошим знаком. Также премьер-министр Эстонии подчеркнул, что в настоящее время инициатива в данном вопросе находится на стороне России.

«То, к чему мы можем прийти к июню 2020 года (когда будет проводится обсуждение очередного продления санкций), сегодня прогнозировать очень сложно», — заключил Юри Ратас.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году после воссоединения с ней Крыма. Полуостров был принят в состав РФ на основании всенародного референдума, на котором, при явке 81,87% избирателей, свыше 96% из них высказались за выход Крыма из состава Украины после госпереворота.