Киев, , 10:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский почти уверен в том, что договор с Россией о транзите газа удастся заключить до конца года. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «1+1».

"Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что контракт о газовом транзите важен не только для Украины, но и для Европы. Политик добавил, что говорил об этом с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

Все стороны настроены подписать документ. Переговоры будут продолжены, цена транзита является не политическим, а экономическим вопросом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявлял, что Киев подпишет договор о поставках газа на более выгодных, чем прежде, условиях. Контракт будет действовать от одного года до десяти лет.

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