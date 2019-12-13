Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Свердловской области 31 декабря 2019 года будет выходным днём. Как сообщает «Областная газета», соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря. При этом выходной день объявлен только для чиновников свердловского правительства и гражданских государственных служащих в регионе. Органам местного самоуправления и муниципальным служащим также рекомендовано принять решение о переносе выходного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Куйвашев провёл опрос на своей страничке в Instagram о переносе выходного дня. И после того как большинство подписчиков проголосовали «за», губернатор пообещал объявить 31 декабря выходным днём.

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