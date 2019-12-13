Сеул, , 12:09 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о поэтапном присоединении к коалиции США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, 12 декабря в Голубом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности, на котором были рассмотрены меры по защите граждан и кораблей Южной Кореи, находящихся в проливе, и меры по оказанию поддержки международным усилиям по обеспечению безопасности в море.

Сообщается, что на первом этапе присоединения власти Южной Кореи намерены направить в командование коалиции, начавшего работу в ноябре текущего года на базе пятого флота ВМС США в Бахрейне, своего представителя.

Отмечается, что решение об отправке вооруженных сил в Ормузский пролив будет принято после обсуждения и оценки ситуации в регионе, а также если от США поступит соответствующий запрос.

В настоящее время к коалиции США присоединились Австралия, Великобритания, Саудовская Аравия. Кроме того, в патрулировании Ормузского пролива также намерены принять участие Дания, Франция и Нидерланды.