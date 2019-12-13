Москва, , 10:40 — REGNUM В Доме Союзов состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, в котором примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Основной темой обсуждения станет качество и доступность медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов.

В этот же день пройдет заседание президиума Совета законодателей, в ходе которого парламентарии обсудят проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизм информирования граждан о мерах соцподдержки, результаты работы в текущем году и планы на следующий.

17 декабря состоится семинар для руководителей заксобраний регионов.

В работе Совета законодателей также примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, главы профильных комитетов палат Федерального Собрания и председатели законодательных собраний регионов, представители профильных министерств и ведомств.