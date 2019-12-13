Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Бывшему мэру Тбилиси, а ныне — одному из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава придется заплатить 2000 лари ввиде залога, а также сдать следственному органу паспорт и удостоверение личности. Такую меру пресечения оппозиционеру 12 декабря вынес Тбилисский городской суд. Сам Угулава и его соратники расценили это решение как попытку помешать ему покинуть страну. Оппозиционер заверил своих соратников, что никуда уезжать из Грузии он не намерен и будет бороться до конца.

Инцидент, из-за которого Угулава оказался подсудимым, произошел 11 декабря утром в Тбилисском международном аэропорту. «Европейская Грузия» сообщила, что после прохождения регистрации и паспортного контроля «в самой защищенной зоне аэропорта» на Угулава и его соратника Георгия Габашвили напали и нанесли им физические оскорбления некие посторонние лица. Позднее выяснилось, что одним из нападавших был спортсмен-дзюдоист. Но самым интересным оказался тот факт, что пострадал в результате драки дзюдоист, а Угулава обвиняется в его избиении. Соратники оппозиционера расценили это обвинение как попытку властей расправиться над политическими оппонентами.

Сам Угулава на судебном процессе не присутствовал, виновным в случившемся себя не считает и обещает, что очень скоро он и его соратники сумеют отстранить от власти в Грузии Бидзину Иванишвили и положить конец воцарившемуся в стране хаосу. Примерно такие заявления Угулава сделал в вечернем эфире телекомпаний после того, как узнал о решении суда. Судебный процесс по его делу с инцидентом в аэропорту назначен на 30 января. Уплатить залог он обязан в течение 30 дней после вынесения судом меры пресечения.