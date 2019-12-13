Додома, , 10:40 — REGNUM Самолет государственной танзанийской авиакомпании Air Tanzania, вылет которого был задержан в Канаде двумя неделями ранее, был «освобожден». Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента Танзании Джона Магуфули, сделанное перед лидерами правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ).

В четверг, 12 декабря, президент Магуфули сообщил собравшимся, что самолет должен прибыть в Танзанию в ближайшее время. Его планируют принять в аэропорту Мванзы, добавил он.

По информации журналистов телерадиокомпании, самолет удерживался из-за судебного разбирательства о компенсации за землю между правительством Танзании и намибийским фермером, которое продолжается еще с 1980-х годов. По словам пострадавшего, правительство Танзании обязано выплатить ему миллионы долларов за землю, захваченную десятилетия назад.

Напомним, что в августе 2019 года по той же причине власти ЮАР также задержали самолет Air Tanzania.

Журналисты отмечают, что бывший фермер решил начать судебные разбирательства в ЮАР, а затем обратился в Канаду. Чтобы помочь вернуть ему деньги власти ЮАР и Канады были вынуждены захватить активы Танзании. В августе власти ЮАР «освободили» самолет после того, как суд постановил, что страна не имеет юрисдикции по этому вопросу.

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